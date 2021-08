Sarri prosegue per il verso giusto: la Lazio asfalta lo Spezia nel segno di Immobile

La Lazio strapazza lo Spezia di Thiago Motta e vince per 6-1 all'Olimpico. Prestazione straripante per gli uomini di Sarri, trainati da un Immobile e un Luis Alberto fuori dal normale, autori di quattro dei gol della gara. A sbloccare la partita era stato proprio lo Spezia con Verde, prima della goleada dei biancocelesti, che volano a 6 punti in classifica, punteggio pieno.