Sarri può sorridere: Immobile ci sarà sicuramente contro il Napoli

Situazione Ciro Immobile in casa Lazio. I controlli in Paideia gli hanno dato conforto: l’edema al polpaccio sinistro si è quasi completamente riassorbito. Ci sarà contro la Juventus? Le percentuali sono davvero minime, ma è un passo avanti rispetto a sabato, quando erano pari allo zero. Ciro continua a svolgere le terapie, alternando piscina e fisioterapia, in attesa dei prossimi esami a cui si sottoporrà a metà settimana. Sicuramente ci sarà nella trasferta di Napoli, il prossimo 28 novembre, contro il suo amico Insigne.