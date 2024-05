Sarri riparte da Bologna? È in pole in caso di addio di Thiago Motta

Joey Saputo è tornato a Bologna e tra i primi appuntamenti in agenda ci sarà quello con Thiago Motta per convincere il tecnico a restare

Joey Saputo è tornato a Bologna e tra i primi appuntamenti in agenda ci sarà quello con Thiago Motta per convincere il tecnico a restare: pronto il rinnovo. L'allenatore però è corteggiato da tanti club e non sarà semplice riuscire a trattenerlo. Se non si dovesse arrivare all'accordo il Bologna, a malincuore, andrebbe su un'altra pista e al momento sono 4 gli scenari: in pole secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe Maurizio Sarri.

Primi sondaggi indiretti con l'ex allenatore della Lazio, al quale non dispiacerebbe né la piazza, né la vicinanza da casa, né l'idea di tornare a giocare in Europa con un gruppo votato al gioco. L'ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio che si attesterebbe sui 3-4 milioni annui. Nella lista dei piani-B ci sarebbero Raffaele Palladino del Monza, Vincenzo Italiano della Fiorentina ed Eusebio Di Francesco del Frosinone.