Sarri riparte dalla Roma: spuntano dettagli sul modulo e il "nuovo Mertens"

L'edizione odierna La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla possibile Roma di Sarri, con il tecnico che dovrebbe essere ufficializzato solo in un secondo momento visto che i giallorossi, con Fonseca in panchina, sono ancora in corsa per la vittoria dell'Europa League. In porta potrebbe rimanere Pau Lopez, anche se, nel caso si dovesse trovare un acquirente per lo spagnolo, Musso, Meret e Gollini sono obiettivi sensibili. Meno Silvestri del Verona. In difesa piace Bonifazi dell'Udinese, con Jesus, Peres, Santon e Fazio in uscita. A centrocampo occhi su Koopmeiners dell'AZ, con Diawara che potrebbe essere ceduto visti i precedenti nel Napoli di Sarri. In attacco, detto che il sogno resta Vlahovic e che Mayoral verrà confermato in prestito, ecco che Mkhitaryan potrebbe ricoprire un ruolo "alla Mertens" e dunque guidare la manovra offensiva da falso nove.