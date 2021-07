Sarri rivuole Callejon, la Lazio offre 1mln alla Fiorentina che spara alto: i dettagli

Secondo quanto riportato dall'edizione di Firenze de La Repubblica, la Lazio avrebbe proposto un milione di euro alla Fiorentina per il cartellino di José Maria Callejon, cifra ritenuta troppo bassa dal club viola che invece ne vorrebbe almeno 4 dopo aver rilevato il calciatore a parametro zero l'estate scorsa. Lo spagnolo si trova a un bivio: Italiano lo sprona e lo considera nel corso degli allenamenti, puntando forte su di lui nel 4-3-3 che sta modellando in vista della nuova stagione, ma anche Sarri lo ritroverebbe volentieri dopo i successi al Napoli. La scelta dovrà essere fatta nel corso delle prossime settimane: rilancio in viola o addio dopo un solo campionato?