Sarri salvo per quel 2° posto dietro al Napoli: la Lazio non pensa all'esonero

© foto di www.imagephotoagency.it

Che la Lazio sia in crisi ormai è acclarato, anche perché la squadra si trova al 16° posto a +4 sulla zona retrocessione, però è altrettanto vero che i biancocelesti hanno le qualità per risalire e lo hanno dimostrato la scorsa stagione conquistando il 2° posto in classifica alle spalle del Napoli campione d'Italia. Maurizio Sarri dunque non può essere messo in discussione dopo così poco tempo.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, al presidente è stato proposto Igor Tudor, ma ha detto no. C'è fiducia nell'ex tecnico della Juventus. Un segnale serve già da domani, quando in Scozia la Lazio sfiderà il Celtic nella seconda giornata del girone di Champions League in una sfida di fondamentale importanza per il passaggio del turno.