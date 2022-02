Sarri scontento? Il tecnico irritato: "Ho 63 anni, non cado nelle vostre trappole!"

Dopo le tante polemiche degli ultimi giorni, con la protesta dei tifosi a Formello, c’era molta attesa in casa Lazio per la conferenza odierna di Maurizio Sarri. Il tecnico, alla vigilia della trasferta di Firenze, ha preso parola nella sala stampa del centro sportivo biancoceleste.

Il mercato non è andato secondo i piani…

“Ti risparmio la fatica di concludere la domanda. Il mercato si è concluso, stop. Inutile parlarne. Qualsiasi tipo di discorso si può ritorcere contro la squadra. Quindi non c’è più niente da dire, dobbiamo fare meglio con questi giocatori e sono convinto che possiamo farcela. Non devo dare alibi ai giocatori”.

Ha sentito Lotito?

“S, due o tre giorni fa. È un rapporto molto diretto. Gli dico quello che penso e lui lo stesso. Se è vero che sono scontento? Non cado nelle trappole, ho 63 anni”.