Sarri senza pace alla Lazio: la lite con Luis Alberto ha rotto il patto con la squadra?

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri è preoccupato da alcuni segnali inquietanti arrivati negli ultimi giorni: molti nello spogliatoio si sono disinteressati a un confronto acceso avuto tra il tecnico e Luis Alberto per la reazione al cambio all'84' avvenuto contro il Venezia. La paura del tecnico è che il patto stretto a gennaio con i suoi giocatori possa avere già qualche crepa. E la Lazio non può permettersi di mollare in vista della rincorsa all'Europa, una qualificazione che diventa fondamentale anche per i problemi legati all'indice di liquidità. A riportarlo è Il Messaggero.