Sarri sta firmando con la Lazio: vuole ritrovare 3 della difesa del Napoli

Sarri sta per firmare con la Lazio e vuole due giocatori del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a tal proposito, scrive: "Mentre tra i pali Sarri ritroverà il suo titolare degli anni di Napoli, Pepe Reina, anche nella linea arretrata si prevedono nomi già alle sue dipendenze. Nikola Maksimovic e Elseid Hysaj sono in scadenza di contratto col Napoli. Sono gli obiettivi in pole nella lista dell’ex allenatore della Juventus".