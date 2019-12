Sarri strappa un nuovo record: "Ma è merito dei calciatori forti che ho avuto tra Napoli e Juve"

Maurizio Sarri è il terzo allenatore più veloce, dopo Herrera e Carcano, a raggiungere le 100 vittorie in Serie A. Gli è stato ricordato in conferenza stampa dopo Sampdoria-Juventus, ma con umiltà il tecnico di Figline ha dato merito ai calciatori: "Queste sono statistiche che purtroppo vanno di pari passo con la qualità dei giocatori. Ho avuto la fortuna che a Napoli ho avuto una percentuale di vittorie altissima così come alla Juve. Fa piacere ma con la consapevolezza che dipende dalla qualità dei giocatori che hai".