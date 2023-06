Sarri vuole rifare il Napoli: dopo Zielinski vuole anche Jorginho alla Lazio

Obiettivo Jorginho per la Lazio. Il centrocampista dell'Arsenal è più di un'idea per la formazione biancoceleste

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Obiettivo Jorginho per la Lazio. Il centrocampista dell'Arsenal è più di un'idea per la formazione biancoceleste che vuole regalare a Maurizio Sarri un regista per la prossima stagione. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lo scoglio è rappresentato dall'ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione. La soluzione potrebbe essere quella di offrire una cifra più bassa, non più di 4 milioni di euro, con una durata del contratto più lunga, circa due-tre anni.