Sassuolo, al Mapei è dura per tutti: va a segno da 8 gare di fila

Momento estremamente positivo per il Sassuolo, reduce dalla vittoria sul campo del Brescia, dopo i pareggi esterni conto Juventus, Cagliari e Milan. La squadra di De Zerbi ha trovato il gol in tutte le ultime otto partite di Serie A giocate al Mapei Stadium: non registra una serie con più incontri interni consecutivi con almeno una rete all'attivo in campionato da gennaio 2016 (11).