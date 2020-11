Sassuolo, ancora 0 occasioni ma stavolta niente rigore: pari sofferto con l’Udinese

Non una bella partita quella tra Sassuolo e Udinese, in campo per aprire la settima di campionato. Gara bloccata col Sassuolo di De Zerbi che non brilla. Nessun gol e soprattutto pochissime occasioni da gol sia da una parte che dall'altra. Finisce 0-0 e fallisce il sogno dei neroverdi di essere momentaneamente primi.