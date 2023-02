Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali: esclusione eccellente per Boga

Dionisi sceglie di puntare dall'inizio sul neo arrivato Zortea ma non su Bajrami, confermando Rogerio a sinistra, con Matheus Henrique in avanti.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Sassuolo-Atalanta, in campo tra circa un'ora a Reggio Emilia. Dionisi sceglie di puntare dall'inizio sul neo arrivato Zortea ma non su Bajrami, confermando Rogerio a sinistra, con Matheus Henrique in avanti. Nell'Atalanta Gasperini rinuncia a Boga, optando per Ederson nel tridente con Lookman e Hojlund.