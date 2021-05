Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali: Pessina dal 1', Muriel in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo-Atalanta, match della 34ª giornata di Serie A in programma alle 15. Sarà una gara fondamentale per l'assegnazione dello scudetto, in caso di sconfitta o pareggio dei nerazzurri l'Inter sarà matematicamente campione d'Italia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Defrel. All.: De Zerbi.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy, Pessina; Zapata. All.: Gasperini.