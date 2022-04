Sassuolo, Ayhan: "A Napoli per vincere, contro le big facciamo sempre grandi partite!"

Kaan Ayhan, difensore centrale del Sassuolo, intervistato da Nero&Verde come riporta Sassuolonews.net, ha parlato anche della sfida al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kaan Ayhan, difensore centrale del Sassuolo, intervistato da Nero&Verde come riporta Sassuolonews.net, ha parlato anche della sfida al Napoli: "Non siamo un grandissimo club come gli altri ma quando si vede giocare il Sassuolo c'è qualità. Abbiamo fatto grandi partite contro la Juve, contro le altre big, abbiamo fatto bene secondo me".

Mancano 4 gare alla fine: cosa ti aspetti, a partire da Napoli?

"Abbiamo fatto vedere che possiamo giocare allo stesso livello delle big. Dobbiamo andare a Napoli per vincere, dobbiamo giocare per vincere, probabilmente non ci cambia tanto vincere o perdere ma sono partite importanti. Noi ci vogliamo migliorare per la prossima stagione, vogliamo giocare meglio, anche quest'anno abbiamo fatto in alcune gare molto molto bene, in 2-3 partite invece abbiamo fatto fatica. Vogliamo iniziare più forte e poi vediamo".

Se dovessi raccontare Sassuolo a uno esterno, cosa gli racconteresti?

"Ci sono tante cose ma se devo sceglierne una direi il modo di giocare: come giochiamo noi, piace anche a me, ma l'ho sentito dire anche a tanti ragazzi fuori".