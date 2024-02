Sassuolo, Berardi ci sarà contro il Napoli? Cosa filtra sul rientro

Ci sarà o non ci sarà Domenico Berardi contro il Napoli?

Ci sarà o non ci sarà Domenico Berardi contro il Napoli? L'attaccante del Sassuolo, out da circa un mese lavora per tornare in campo in fretta. Ormai ci siamo quasi. Il ritorno però, salvo miracoli, non avverrà in occasione della gara contro gli azzurri. A riferirlo è Sassuolonews.net.

Chi giocherà al suo posto? Tanta curiosità per capire le scelte del nuovo allenatore neroverde che ama giocare con il 4-3-1-2 o 4-3-2-1 ma ha utilizzato anche il 4-2-3-1 nel corso della sua carriera nelle giovanili. Non si prescinde dunque dalla difesa a 4 ma in avanti potrebbe esserci una chance per Nedim Bajrami che ha fatto bene nel secondo tempo della partita persa contro l'Empoli, rendendosi pericoloso sui piazzati e aiutando la squadra. Potrebbe anche toccare a Volpato o a uno tra Gregoire Defrel e Samu Castillejo che potranno trovare nuovi stimoli con l'addio di Dionisi. Al momento però la prima opzione porta all'ipotesi Bajrami con Thorstvedt ancora trequartista.