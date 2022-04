Sassuolo, Berardi deluso: "Molte volte il risultato non corrisponde a ciò che meritiamo"

Questo l'amaro commento sui social di un deluso Domenico Berardi.

"Molte volte il risultato non corrisponde a ciò che ci meritiamo! Testa alla prossima" questo l'amaro commento sui social di un deluso Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo, rientrato dopo l'infortunio e decisivo con un geniale assist di tacco per il gol di Giacomo Raspadori in occasione della sfida contro la Juventus, non ha digerito la sconfitta.