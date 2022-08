GIOVANILI UNDER 19, L'ITALIA SUPERA 3-0 L’ALBANIA: TRA GLI ALBANESI IN CAMPO L'AZZURRINO HYSAJ L'Italia Under 19 batte 3-0 i pari età dell'Albania nell'amichevole svoltasi questo pomeriggio nel centro tecnico di Coverciano. L'Italia Under 19 batte 3-0 i pari età dell'Albania nell'amichevole svoltasi questo pomeriggio nel centro tecnico di Coverciano. LE ALTRE DI A SASSUOLO, BERARDI È IL GIOIELLO CHE NON PARTIRÀ: PRONTO IL RINNOVO FINO AL 2027 Domenico Berardi potrebbe presto dire di sì al Sassuolo. La voglia dei neroverdi è quella di farlo diventare una bandiera con cinque anni di contratto e un sostanziale aumento dello stipendio. Le proposte pervenute negli ultimi tempi hanno... Domenico Berardi potrebbe presto dire di sì al Sassuolo. La voglia dei neroverdi è quella di farlo diventare una bandiera con cinque anni di contratto e un sostanziale aumento dello stipendio. Le proposte pervenute negli ultimi tempi hanno...