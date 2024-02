Sassuolo, Bigica torna in Primavera dopo l'1-6 col Napoli: scelto il nuovo allenatore, domani le firme

Arrivano novità importanti da casa Sassuolo, sul fronte allenatore.

Arrivano novità importanti da casa Sassuolo, sul fronte allenatore. Davide Ballardini ha infatti sciolto le riserve e con molta probabilità sarà il prossimo tecnico dei neroverdi. L'ex Genoa sta risolvendo il suo contratto con la Cremonese in queste ore, visto che restava legato ai grigiorossi per i prossimi 18 mesi e la giornata di domani dovrebbe essere quella giusta per la firma con gli emiliani. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Ballardini ha detto sì e si va verso un'intesa per i prossimi 18 mesi, a prescindere dal piazzamento finale in questa stagione, con il Sassuolo che potrebbe anche andare in Serie B se non dovesse riprendersi da questo momento negativo.

Bigica torna in Primavera.

Emiliano Bigica, che dopo l'esonero di Alessio Dionisi ha guidato la squadra nella sfida di ieri contro il Napoli persa 6-1 al Mapei Stadium, tornerà a essere l'allenatore della Primavera e riprenderà dunque il suo posto con i più piccoli, con la decisione che è già stata comunicata al diretto interessato.

Battuto Semplici.

Dopo i no di Gennaro Gattuso e Fabio Grosso, Ballardini era in pole già da diverse ore, con Leonardo Semplici che rappresentava l'alternativa. La scelta è però stata fatta e le firme sono attese per domani.