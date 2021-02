Sassuolo bloccato sul pari da un Bologna in 10: al Mapei finisce 1-1

Si è concluso sul punteggio di 1-1 il terzo anticipo della 23esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Bologna. Al 17’ un errore in uscita di Magnanelli in fase di impostazione regala al Bologna il vantaggio. L'esperto centrocampista del Sassuolo, infatti, sbaglia l'appoggio indietro favorendo Barrow che vince un rimpallo con Marlon, si allarga in area e serve in mezzo Soriano che da pochi passi non può fallire l'appuntamento con il gol. Dopo trenta minuti la squadra di Mihajlovic resta in dieci uomini per l'espulsione di Hickey. Nonostante l'insistito assalto e circa un'ora disputata con l'uomo in più, il Sassuolo non riesce a scardinare la difesa del Bologna per il gol che sarebbe valso la vittoria. Caputo ha risposto a Soriano, poi i neroverdi hanno chiuso la formazione di Mihajlovic ma senza trovare il sorpasso. Alla fine il Bologna si salva, il derby d'Emilia al Mapei Stadium si chiude 1-1. Pari amaro per De Zerbi, sorride Mihajlovic.