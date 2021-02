Sassuolo, Boga ancora infortunato: difficile il recupero per il Napoli

Jeremie Boga, obiettivo di mercato del Napoli dello scorso mercato estivo, è ancora infortunato e probabilmente salterà la sfida contro gli azzurri. Mercoledì alle 18.30 al Mapei Stadium si affronteranno per il turno infrasettimanale Sassuolo e Napoli e Boga, che soffre per un infortunio muscolare al flessore dallo scorso 6 febbraio, difficilmente sarà in campo per quella occasione.