Sassuolo, Bogà spegne le voci sul futuro: "Non ci penso, voglio finire al meglio la stagione"

Uno dei nomi accostati al prossimo mercato del Napoli è sicuramente quello di Jeremie Bogà, esterno d'attacco del Sassuolo. Il calciatore ha risposto alle domande dei tifosi sul profilo Instagram ufficiale del club: "Ho spinto per venire a Sassuolo perché tutti mi volevano qui: il mister, i direttori, per me era il progetto perfetto. Sapevo che al mister piace il gioco, piace giocare all'attacco e per me era perfetto".

DE ZERBI IMPORTANTE - "Il mister per me è molto importante, mi ha aiutato a crescere molto e penso che con lui posso crescere ancora. Quando sono arrivato a Sassuolo facevo sempre le stesse cose, provavo il dribbling da solo, lui mi ha aiutato a crescere e a giocare di più con la squadra, non solo il dribbling ma i gol, gli assist, ma per raggiungere gli obiettivi: il mister è molto importante per la mia crescita. Anche i miei compagni mi danno sempre consigli e li ringrazio perché mi aiutano sempre"

DRIBBLING - "Il dribbling è parte del mio gioco, a volte funziona e a volte no. Io voglio continuare a provare quando sbaglio, mi diverto molto quando dribblo".

GOL PREFERITO - "Preferisco il gol alla Juve contro Buffon, è stato il più bello per me: nessuno si aspettava quel pallonetto"

ESPERIENZA CHELSEA - "Ero lì da quando avevo 12 anni, l'esperienza è stata bellissima perché mi sono allenato con giocatori talentuosi e incredibili come Hazard, Drogba, altri grandi calciatori e questa esperienza resterà per sempre con me".

LINGUA ITALIANA - "Meglio rispetto a quando sono arrivato, ancora mixo un po' con il francese ma adesso va molto meglio".

FUTURO - "Spero di fare una grande carriera, voglio arrivare il più in alto possibile ma ora non penso al futuro perché voglio fare bene con il Sassuolo, sto bene qua e penso a concludere la stagione al meglio per arrivare il più in alto possibile con il Sassuolo".