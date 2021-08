Sassuolo, Boga tentato da un club di Premier: l'anno prossimo va a scadenza

Per Boga del Sassuolo ci sono nuove bussate, come quella del Crystal Palace che prova a tentare il Sassuolo. Gli inglesi e la Premier si mettono in coda ad Atalanta Napoli e Lazio. Saranno decisive le ultime ore di mercato. Bisogna vedere se Carnevali e Rossi, dopo le resistenze per Scamacca e Berardi, terranno duro anche per il loro talento ivoriano che si trova a scadenza di contratto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.