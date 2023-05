Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali: out Laurienté. Barrow guida i rossoblù

TuttoNapoli.net

Novità nell'attacco del Sassuolo dove Bajrami viene preferito a Laurienté dal tecnico Dionisi per completare il tridente con Berardi e Defrel. Per il resto confermata la formazione della vigilia con Ruan e Erlic in mezzo alla difesa e Toljan terzino. A centrocampo Lopez e Matheus Henrique al fianco di Frattesi. Nel Bologna c'è Barrow e non Zirkzee al centro dell'attacco con Orsolini e Aebischer ai suoi fianchi. Ferguson giocherà da mezzala libera di inserirsi alle spalle delle punte, mentre in difesa tocca a Bonifazi sostituire Soumaoro. Queste le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami. Allenatore Dionisi.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Aebischer, Barrow, Orsolini. Allenatore Thiago Motta