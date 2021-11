Sassuolo-Cagliari, le formazioni ufficiali: senza Boga c'è Traoré, Mazzarri conferma Grassi

Tre punti per uscire dai rispettivi momenti delicati, obiettivo comune quello di Sassuolo e Cagliari, in campo alle 12.30. I neroverdi, a quota 14 punti, sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato contro Empoli e Udinese; i rossoblù di Mazzarri, ultimi in classifica con 6 punti, sono stati battuti negli ultimi quattro turni di Serie A.

Nel Cagliari, Dalbert parte dalla panchina, al suo posto Bellanova dal 1'. Confermata la coppia Joao Pedro-Keita Balde in attacco. Tra i neroverdi c'è Scamacca a guidare il reparto avanzato, col trio Berardi-Raspadroi-Traore alle spalle.

Ecco le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All.: Dionisi

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Grassi, Marin, Bellanova; Keita Balde, Joao Pedro. All.: Mazzarri