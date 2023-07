Sassuolo, Carnevali annuncia: "Frattesi ha appena firmato per l'Inter"

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato poco fa annunciando il passaggio di Davide Frattesi all'Inter

TuttoNapoli.net

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato poco fa annunciando il passaggio di Davide Frattesi all'Inter: "È fatta per Frattesi all'Inter, ha firmato poco fa. Siamo contenti e non è stata facile. La trattativa è stata lunga e c'erano varie società, ma con l'Inter si è chiusa nel modo migliore, sia per noi che per il giocatore, che ha sempre avuto una preferenza per il club nerazzurro". Il centrocampista era stato seguito anche dal Napoli.