Sassuolo, Carnevali: "De Zerbi via? Non è facile trovare allenatore giusto per noi"

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dell'addio di De Zerbi: "Io devo partire da questo. Sono 8 anni che il Sassuolo fa la Serie A, qualcosa di straordinario e fantastico. C'è sempre alla base un'idea, una filosofia, un modo di portare avanti quello che ci è stato insegnato. Ci dispiace molto che mister De Zerbi ci lasci ma fa parte della vita, è normale possa avere ambizioni diverse. Lui è molto dispiaciuto. C'è un legame molto particolare con noi. Noi guardiamo avanti. Ci sono tanti allenatori, non è facile trovare un allenatore giusto per questa società. Non guardiamo solo l'aspetto del campo, ma guardiamo la persona, i collaboratori. Sono stati fatti tanti nomi ma non abbiamo contattato nessuno, aspetteremo la fine del campionato. Ci confronteremo all'interno cercando di trovare la persona giusta".