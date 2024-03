Sassuolo, Carnevali: "Il Napoli non è costato il posto a Bigica, eravamo d'accordo"

Protagonista al fianco di Davide Ballardini nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Sassuolo, l'ad neroverde Giovanni Carnevali

"Ringrazio mister Bigica, con lui c'era un accordo per la partita con il Napoli". Protagonista al fianco di Davide Ballardini nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Sassuolo, l'ad neroverde Giovanni Carnevali ha chiarito che la scelta di non confermare Bigica in panchina non è stata legata al 6-1 incassato in casa dagli azzurri: "Era un discorso già fatto, la partita con il Napoli non gli è costata il posto. Lui è qui da 4 anni e allena la Primavera in maniera importante ed è tornato subito nei ranghi. Abbiamo scelto Ballardini perché in questo momento, per quello che occorre alla squadra, sia il profilo giusto".

Carnevali ha anche spiegato la scelta di un allenatore a gara in corso, che non rientra nella filosofia del Sassuolo, almeno non della società vista negli ultimi anni: "Può essere, perché adesso c'è qualcos'altro che vada al di là della filosofia, anche come fatto in passato con Iachini. Siamo contenti, abbiamo fatto una scelta anche con il ds Giovanni Rossi. Il contratto è in scadenza a giugno, saremo liberi di fare le nostre valutazioni e sono anche convinto di poter rimanere nella categoria".