Sassuolo, clamoroso Pinamonti: 20 giorni di stop durante la sosta per insulti all'antidoping

Andrea Pinamonti sarà sospeso per 20 giorni per "comportamento irriguardoso" nei confronti del responsabile dell'antidoping

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Pinamonti sarà sospeso per 20 giorni per "comportamento irriguardoso" nei confronti del responsabile dell'antidoping, incaricato del controllo dopo Atalanta-Sassuolo. L'attaccante neroverde ha patteggiato con la procura e potrà allenarsi in questo periodo di stop agonistico, tornando disponibile dopo i mondiali per la ripresa del campionato.