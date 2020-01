Sassuolo, Consigli: "Non sempre meritavamo di perdere, come col Napoli..."

Il portiere del Sassuolo Andrea Consigli ha parlato in zona mista al termine del ko subito contro l’Udinese: “Venivamo da partite in cui abbiamo creato, giocato molto bene, abbiamo messo sotto gli avversari, quando dovevamo vincere abbiamo magari raccolto un pareggio. A volte abbiamo addirittura perso, come col Napoli o col Genoa. Oggi abbiamo creato, ma non abbiamo schiacciato l'avversario come in altre occasioni. È vero che nei primi venti minuti del secondo tempo l'Udinese non ha superato la metà campo e una delle prime volte che l'ha superata ci ha fatto gol, però potevamo fare meglio”.