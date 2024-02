Sassuolo, contestata la dirigenza: cori contro Carnevali al quinto gol del Napoli

Dopo 50 minuti, al quinto gol del Napoli, parte la contestazione al Mapei Stadium.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pessimo periodo per il Sassuolo. Dopo 50 minuti, al quinto gol del Napoli, parte la contestazione al Mapei Stadium. Come quattro giorni fa contro l'Empoli, contestano i tifosi neroverdi presenti in curva.

Inizialmente i cori sono stati all'indirzzo della squadra: "Tirate fuori i cogl**ni". Poi dalla curva è partito un coro anche contro la dirigenza dopo le partenze di Frattesi e Maxime Lopez in estate e Vina a gennaio all'indirizzo di Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi. “Adesso vendi tua madre” è il coro più gettonato della Curva neroverde. A riportarlo sono Sassuolonews e Tuttomercatoweb.