Sassuolo, De Zerbi: "Giocatori preoccupati per le famiglie. Riattaccare la spina sarà dura"

Nel post gara di Sassuolo-Brescia, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha così parlato dell'emergenza Coronavirus e dello stop alle attività sportive fino al 3 aprile proposto dal CONI al governo: "Come si gestisce questo momento? Onestamente non lo so. Preparare questa gara è stato difficilissimo, perché lavorare nel calcio in Italia vuol dire avere una responsabilità. A livello sociale il calcio non ricopre quello che ricopre un altro lavoro. Nel mio spogliatoio però ci sono degli uomini preoccupati per le loro famiglie, quindi conciliare il tutto non è facile, così come non è facile riattaccare la spina".