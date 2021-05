Sassuolo, De Zerbi 'prepara' l'addio: "C'è questa possibilità e i primi a saperlo saranno giocatori e club"

Roberto De Zerbi tra presente e futuro. L'allenatore del Sassuolo è intervenuto ai microfoni di SassuoloChannel per parlare del match con l'Atalanta ma anche dei discorsi relativi al suo possibile addio ai neroverdi. Ecco le sue parole: "52 punti sono tanti perché l'anno scorso abbiamo finito a 51 e mancano ancora 5 partite ma non è tempo di bilanci. Il bilancio dovremo farlo dopo l'ultima partita con la Lazio, cercando di prendere il più possibile, passando attraverso la nostra identità e attraverso quanto fatto in questi 3 anni".

Futuro?

"Il discorso è semplice e ho parlato anche con i ragazzi. Scrivono che ho firmato a destra o a manca, ho detto a loro che i primi a saperlo saranno loro, insieme alla mia società, per correttezza e riconoscenza, che è una cosa che a me non manca. Ci può essere la possibilità che vada via come non ci può essere e non è una questione di non dirlo per far sì che i giocatori tirino fino alla fine, i giocatori sono seri per andare avanti con me o senza di me, non dipende da questo, sarò io a dirlo ma non un sito, uno scoop, perché scoop o segreti non ce ne sono, a me piace far la cosa in maniera chiara e corretta".