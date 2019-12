Sassuolo, De Zerbi: "Prova perfetta, ora continuità contro il Napoli!"

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è intervenuto in sala stampa per analizzare la vittoria ottenuta contro il Brescia.

Una serata felice.

"Mi fa piacere, pareggiamo i conti con i cori dei tifosi dell'Atalanta. La partita è stata perfetta contro una squadra difficile, temevamo molto questa sfida. Si è visto come i ragazzi erano concentrati nell'approccio. Abbiamo fatto veramente una gran partita".

Vede le partite del Brescia per piacere?

"Ho visto sia per passione che per lavoro, già dall'anno scorso il Brescia di Corini metteva in difficoltà chiunque. Dare questa gara qua non era semplice, il merito va ai miei giocatori".

"Si un po' di cinismo, manca poi la rifinitura giusta. Non abbiamo la possibilità di far mischie dentro, nel secondo tempo il Brescia ha avuto delle occasioni, poi è stato bravo anche Pegolo".

TMW - È stata una buona prova di squadra e ora la classifica si fa interessante.

"Noi dobbiamo vederla in giù, dobbiamo dare continuità. Ora incontriamo il Napoli, a metà dicembre devi capire il campionato. Se scherzi quest'anno poi sudi freddo".

Spesso avete subito una rimonta.

"L'errore ci sta, non sbagliamo l'atteggiamento mentale da 7-8 partite. Questo mi fa piacere. Venivamo da una partita in uno stadio da 70.000 che poteva farci perdere la testa".

Come ha visto Balotelli?

"Nella mia squadra, in questo caso il Brescia, lo vedo sempre bene. Alza la pericolosità di tutti, poi il giudizio lo deve dare lui. Da tifoso meglio averlo".

Cosa ha provato stasera?

"Mi ha fatto piacere per la persona, se ti accolgono così è perché hanno capito chi sei. Negli anni di carriera con la gente della mia città sono stato corretto e leale, sennò non ti accolgono così".

Obiang?

"Ha fatto una grande partita, la stava cercando. Magnanelli ha avuto un problema fisico, non so se riusciremo a recuperarlo per domani. Mi piacerebbe portare Obiang allo stesso livello. Da Boga mi aspetto prestazioni maggiori, se non diventa quello che dico io rischio una denuncia penale. Giocatori così spostano gli equilibri".

