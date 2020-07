Sassuolo, De Zerbi si arrende: "Testa al Napoli, ma le prime 7 davanti a noi sono forti..."

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza, commentando il match del Mapei Stadium perso contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di Sassuolonews.net: "Le firme prima di giocarmi qualcosa non mi piace metterle, non firmerò mai per niente a priori. Le 7 che stanno davanti a noi sono forti. Noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre spinto, chi più chi meno, per fare qualcosa di più. L'ottavo posto è tanto per il Sassuolo. Quando sono venuti a mancare 3-4 infortuni non abbiamo più potuto gestire la rosa come all'inizio. Io conosco i miei giocatori e sapevo che tanti di loro non potevano fare 2 partite in 4 giorni e 3 in 7. Venendo meno qualcuno ho dovuto fare delle scelte forzate e siamo arrivati stanchi. Abbiamo fatto però un primo tempo buono contro la squadra più in forma del momento, abbiamo tirato in porta quanto loro se non di più, poi l'espulsione ha condizionato la gara, nonostante qualcuno dei 10 ci credesse perché ha fatto bene. Quelle poche corse in avanti erano poco accompagnate e siamo stati bravi a non subire troppo nel secondo tempo".

Avrebbe voluto giocarsela al meglio questa partita?

"Non piace di quello che avrei voluto fare in altre condizioni. Così è stato. Oggi sono usciti 3 giocatori per infortunio, due del Milan e uno nostro. E' così un po' per tutti".

Cosa c'è nel futuro suo e del Sassuolo?

"Ci sono altre tre partite, prima Napoli, dove dobbiamo andare a far bene, dobbiamo difendere con le unghie e con i denti l'ottavo posto perché ci sposta tanto. Poi in base a quanto visto nelle 38 partite bisogna fare delle scelte decise, nette e coraggiose se si vuole migliorare, altrimenti si faranno altre scelte".

Tanti rigori per i falli di mano?

"Non lo so. C'è gente che decide i regolamenti, l'importante è che si applichino con regolarità e coerenza, mi sembra che stia succedendo un po' a tutti. Oggi è capitato a nostro favore, in passato l'abbiamo preso simile".

Queste invece le parole a Sky Sport. Il Milan tatticamente vi ha messo in difficoltà.

"Nel primo tempo, al di là dei due gol rivedibili, è venuta fuori la troppa poca voglia di prendere gol, che invece deve essere altissima per noi. Ma abbiamo fatto comunque bene. Chiaro che il Milan fosse in palla, avevo detto ai miei giocatori che delle tredici era probabilmente la gara più difficile. La partita era aperta, ma in questo momento un'espulsione contro il Milan non possiamo permettercela. Dei dieci che erano in campo in sette o otto ci credevano, due o tre no. Se viviamo ogni partita come se fosse decisiva ci ritagliamo uno spazio importante, se pensiamo di non metterci tutto la panchina è lunga, si sta vicino a me a vedere la partita. Parlo sempre prima coi giocatori, questo è chiaro".

È felice per la conferma di Pioli?

"Non voglio entrare in casa di altri, ma penso sia meritato e mi fa piacere per lui".

A qualcuno è mancata un po' di voglia?

"Litigavo spesso con allenatori, compagni, avversari. La voglia ce l'avevo sempre. La situazione era difficile, ma nel calcio non c'è nulla di scontato, come non era scontato sabato a Cagliari. Qualcuno è giovane, ed è giusto che queste situazioni le paghi sulla sua pelle. In questo si può sempre migliorare".

Come lavori su questo aspetto?

"In campo facciamo molte esercitazioni sulla fase difensiva. Ma credo parta tutto dalla testa, da un aspetto individuale, se parliamo di voglia di non prendere gol. Se parliamo di tattica è un altro discorso".

Come si può alzare l'asticella: basta non vendere i big, o serve altro?

"Il futuro è sabato a Napoli, poi ci saranno Genoa e Udinese. Dopodiché, siccome tutti veniamo giudicati, bisognerà fare delle scelte su chi pensiamo possa essere giusto per proseguire, e su chi servirà per migliorarci. Ma questa è la normalità, questi discorsi dovevamo farli al di là degli ultimi risultati".

Quanto può alzare invece l'asticella Locatelli?

"Penso debba ancora crescere, un altro anno qui gli serve".

Carnevali ha detto che non ti ha promesso di tenere i big...

"Io ho le registrazioni. Penso che Locatelli abbia avuto questa crescita perché l'ha voluta lui, non mi sento così decisivo per lui. La qualità gliel'hanno data i suoi genitori, quando ha voluto cambiare passo mentalmente si sta prendendo tutto quello che merita".