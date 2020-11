Sassuolo, De Zerbi sogna in grande: "Non firmo per il quarto posto"

Il Sassuolo sta stupendo tutti e vuole continuare a stupire. A La Repubblica il tecnico Roberto De Zerbi ha rilasciato una lunga intervista, che il quotidiano titola: "Vogliamo l'Europa ma in questo momento non firmo per il quarto posto". Queste le parole del tecnico: "E' un campionato anomalo, le coppe ogni settimana incidono moltissimo. Non credo che si ritroverà una normalità prima dell'anno nuovo. Noi dobbiamo approfittarne, giocare una partita a settimana è un indubbio vantaggio. Comunque diciamo pure che non firmo nulla, nemmeno per il 4° posto. Anche perché mi toglierei il divertimento di una stagione da decifrare". Questa stagione delineerà il futuro del Sassuolo? "Corretto, senza Europa il ciclo di questo gruppo sarebbe concluso e l'anno prossimo si dovrebbe partire con basi nuove".