Sassuolo, De Zerbi torna sul 3-3 col Napoli: "C'è rammarico, meritavamo di vincere"

Vigilia di Udinese-Sassuolo. I neroverdi tornano in campo dopo la sfida con il Napoli e Roberto De Zerbi, intervenuto ai microfoni di SassuoloChannel, ha iniziato la sua analisi partendo proprio dalla gara contro i partenopei terminata 3-3: "Se guardiamo come abbiamo raggiunto il pari, su rigore al 95', diciamo e pensiamo che ci è andata bene ma se guardiamo la partita c'è rammarico perché avremmo dovuto, potuto e voluto vincere. Purtroppo abbiamo pagato caro alcuni errori e non siamo stati fortunati perché c'è stato un momento della gara dove se fossimo andati sul 3-1 probabilmente l'avremmo vinta".