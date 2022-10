Sassuolo, Dionisi: “Il Napoli gioca meglio di tutti, non è il momento migliore per affrontarlo”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Hellas Verona nel posticipo dell'11' giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Hellas Verona nel posticipo dell'11' giornata di Serie A. Tra i tanti temi trattati anche un passaggio sul Napoli, prossimo avversario in campionato: "Non è certamente il momento migliore per affrontarlo. Giocano il calcio migliore d'Italia".