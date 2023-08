Sassuolo, Dionisi: "Maxime Lopez rimane. Berardi? Non so cosa abbia in testa"

Vigilia di Coppa Italia per il Sassuolo che domani sfiderà il Cosenza. Il tecnico Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa

Vigilia di Coppa Italia per il Sassuolo che domani sfiderà il Cosenza. Il tecnico Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa: "Domani la partita non sarà semplice perché giochiamo fuori casa - riporta SassuoloNews.net -. Mi aspetto un ambiente abbastanza caldo. A livello climatico sicuramente e potrebbe incidere sulla gara".

L'hanno sorpresa le parole di Berardi alla presentazione? È cambiato durante gli allenamenti?

"Berardi nell'allenamento non è mai cambiato in questi anni, quando ci sono io. La sua testa non la posso conoscere del tutto. Non dico che mi abbiano sorpreso quelle parole ma se ha manifestato quello vuol dire che è un suo pensiero. L'allenamento lo fa bene, il resto non posso aggiungere altro perché non lo determino io".

Maxime Lopez?

"Maxime è chiacchierato perché è un giocatore bravo, l'anno scorso ha fatto bene, la prima l'ha fatta al di sopra: nella mia prima stagione a Sassuolo Maxime è stato uno dei giocatori prestativamente migliori. L'anno scorso ha avuto alti e bassi. La sua qualità è indiscutibile: se rimarrà, cosa a oggi molto probabile, dovrà anche lui mettersi in discussione per quello che è stato un anno fa. La volontà deve essere quella di due stagioni fa e non quella altalenante della scorsa stagione".