Sassuolo, Dionisi rischia l'esonero: "Ma nel conto manca il recupero col Napoli"

Il Sassuolo sta valutando la posizione di Alessio Dionisi. Non è una novità che gli ultimi risultati abbiano destato preoccupazione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo sta valutando la posizione di Alessio Dionisi. Non è una novità che gli ultimi risultati abbiano destato preoccupazione per la dirigenza neroverde, visto il misero punto di vantaggio sulla zona retrocessione. L'idea di massima sarebbe quella di non cambiare l'allenatore, ma la partita con il Torino rischia di diventare uno spartiacque per la stagione. In caso di sconfitta l'esonero sarebbe una possibilità sempre più concreta, anche perché nelle ultime settimane il club ha già incominciato a guardarsi intorno.

Così ci sono stati alcuni contatti con Fabio Grosso, ex tecnico del Frosinone, che in questa stagione ha già allenato all'Olympique Lione per qualche settimana. Il contratto con la società transalpina è già stato risolto nei mesi scorsi - nonostante qualche turbolenza dovuta all'ingresso di nuovi dirigenti - e quindi è attualmente libero e può scegliere con calma la sua prossima destinazione, senza forzare la mano dopo un'esperienza non troppo positiva in Francia. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Anche sulla scia di questi fatti Grosso ha già fatto capire di non volere accettare un ruolo da traghettatore per pochi mesi. L'idea è quella di sposare un progetto che vada oltre la fine di questa stagione, dunque - eventualmente - potrebbe dire di sì a un contratto più lungo. Non è una questione di soldi, bensì solamente di prospettive. Le valutazioni saranno fatte, ovviamente, dopo il Torino.

Queste le parole di Dionisi in conferenza stampa. "So di essere in discussione quotidianamente come tutti perché questo lavoro e questo sport va veloce perché c'è il risultato settimanale, il resto l'ho appreso dai media. In questa settimana non ha parlato nessuno della società, oggi forse sono il primo a farlo perché c'è la conferenza pre-gara e mi dispiace che si parli di un allenatore prima di una partita".

Ci dimentichiamo che il Sassuolo ha una partita da recuperare a fine mese. Certo, sarà con il Napoli, ma per un mese la squadra giocherà con l’asterisco in classifica. È una cosa che può influenzare, in positivo o in negativo, la squadra? "Sulla testa dei ragazzi non lo so, ma credo che influisca sull'esterno. Nel girone d'andata abbiamo fatto 19 punti, poi abbiamo fatto 3 gare fuori casa nel ritorno, forse incide più quello da fuori ma ora dobbiamo essere consci di chi siamo e metterci tutti noi stessi perché il calendario non possiamo deciderlo noi".