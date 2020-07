Sassuolo, Djuricic su Boga: "Nel dribbling è il migliore che io abbia mai visto"

Jeremie Boga è al centro di tante voci di mercato, con il Napoli in prima fila e la Juventus a osservare la situazione in attesa di capire se il Sassuolo aprirà alla sua cessione. Al Corriere dello Sport, Filip Djuricic ha parlato così del suo compagno di squadra: "Sinceramente più forti di lui nel dribbling non ne conosco. Ho giocato con tanti, ma nel saltare l'uomo è il migliore che abbia mai visto".