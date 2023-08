Sassuolo, doppia seduta in vista di Napoli: il report del club

Giovedì squadra in campo al pomeriggio sempre presso il centro sportivo neroverde.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel percorso di avvicinamento al match di domenica sera a Napoli, i neroverdi di Alessio Dionisi hanno sostenuto quest’oggi una doppia seduta d’allenamento al Mapei Football Center.

Al mattino, dopo il riscaldamento e il torello, la squadra è stata suddivisa in due gruppi per svolgere esercitazioni tecnico-tattiche specifiche per reparto quindi possesso palla e partite ad alta intensità su campo ridotto.

Nel pomeriggio lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo. Giovedì squadra in campo al pomeriggio sempre presso il centro sportivo neroverde. Questa la nota pubblicata dal Sassuolo sul proprio sito ufficiale.