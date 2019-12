Sassuolo, due titolari verso il forfait col Napoli: possibile cambio modulo

Ieri sono arrivate notizie non positive per Roberto De Zerbi dal campo. Al di là infatti di Chiriches, Consigli e Defrel - che torneranno solo nel 2020 - ieri ha lavorato a parte anche Domenico Berardi. Se non dovesse recuperare in tempo per il Napoli, allora il tecnico neroverde potrebbe abbandonare il 4-2-3-1 che nelle ultime settimane è diventato abituale oppure adattare a destra Djuricic o il giovane Raspadori. Non è al meglio anche Magnanelli che potrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto nuovamente ad Obiang.