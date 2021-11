Sassuolo e Cagliari non si fanno male: 2-2 che alla fine non soddisfa nessuno

Termina 2-2 il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cagliari. Prima frazione di gioco nel segno di Scamacca - autore del vantaggio - e di Keita Balde protagonista con una vera e propria perla in mezza rovesciata. Nella ripresa, due rigori trasformati da Berardi e Joao Pedro fissano il risultato finale. Un punto a testa meritato che però - soprattutto per il Cagliari ultimo - non aiuta a smuovere la classifica.