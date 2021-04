Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: out Amrabat con Castrovilli dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo-Fiorentina, partita valida per la trentunesima giornata di campionato in programma alle ore 18. Nei neroverdi c'è il giovane Raspadori in attacco, supportato alle spalle da Traoere, Djuricic e Boga. Nella Fiorentina fuori Amrabat e dentro Castrovilli dal primo minuto. Davanti Vlahovic e Ribery

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cacares; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.