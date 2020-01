Sassuolo, furia De Zerbi: "Arbitraggio chirurgico, rigore scandaloso e 2-1 da annullare"

Tante polemiche sulla vittoria del Genoa sul Sassuolo. Il tecnico degli emiliani Roberto De Zerbi, ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport in merito alle scelte di arbitro e Var: "Il rigore del Genoa è scandaloso, il fallo su Berardi non fischiato c’era. Dà fastidio perché in questo modo è pesante, perché non esiste, non c’è alcun contatto. La partita è condizionata da due episodi su due gol subiti. E non voglio parlare del gol annullato a Djuricic perché non so giudicare visto che le regole cambiano in fretta, ma mi è sembrato abbastanza chirurgico l’intervento".