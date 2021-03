Sassuolo, guaio per De Zerbi: due tra i migliori si fermano in Nazionale

Brutte notizie per il Sassuolo in arrivo dal ritiro della Nazionale: gli accertamenti, effettuati sui due calciatori rientrati in anticipo dagli impegni con l'Italia, hanno evidenziato: per Domenico Berardi un risentimento muscolare agli adduttori che sarà ulteriormente indagato e monitorato nel corso della prossima settimana; per Francesco Caputo invece gli accertamenti hanno evidenziato una lombalgia.