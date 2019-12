Sassuolo, il report sull'allenamento: a rischio Berardi per il Napoli

Il Sassuolo Calcio si è allenato questa mattina al Mapei Football Center. I neroverdi hanno lavorato divisi in due gruppi: per una parte della squadra lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo, per l'altra riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, conclusioni in porta e lavoro specifico per reparti. A parte Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Andrea Consigli e Gregoire Defrel.

Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE. Alle ore 13.15 presso la sala stampa del Mapei Football Center è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi.