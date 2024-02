Sassuolo in crisi, Dionisi: "La cosa positiva è rigiocare, anche se è contro il Napoli”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo il ko interno per 3-2 contro l'Empoli ha parlato in conferenza stampa in vista delle prossima sfida contro il Napoli.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo il ko interno per 3-2 contro l'Empoli ha parlato in conferenza stampa in vista delle prossima sfida contro il Napoli.

Si sente di dire qualcosa in vista del Napoli?

"Non leggo tanto i social perché si scatenano ma mi dispiace per i tifosi che vogliono bene a questa maglia e ci criticano anche, non possono essere soddisfatti di quello che stiamo facendo e i primi a non esserlo sono io e lo sono i ragazzi. A volte non ci rendiamo conto delle situazioni di gioco che trascuriamo e poi diventa difficile. In funzione della prossima partita direi di lasciar perdere i social, soprattutto concentrarci su noi e gli avversari".

È un bene o un male giocare già mercoledì?

"La cosa positiva è rigiocare, anche se è contro il Napoli, e abbiamo un jolly da giocare rispetto alle altre, poi non è semplice sotto altri aspetti perché quando negli ultimi 10 minuti li giochi per vincere ma con equilibrio, hanno cercato di portarla a termine, poi l'hanno vinta su una palla inattiva e ora dobbiamo rialzarci. La testa è molto importante, dobbiamo recuperare quella prima di tutto".